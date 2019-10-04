78% работающих украинцев не довольны своей зарплатой, в целом жители страны хотели бы зарабатывать вдвое больше. Об этом глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко написал в Facebook.

Согласно сентябрьскому опросу R&B Group 78% работающего населения Украины не хватает заработанного. 19% довольны своей зарплаты. 3% затрудняются ответить на этот вопрос. При этом отвечая на вопрос, какой должна быть оптимальная зарплата, чтобы этого хватало на жизнь и не было необходимости эмигрировать из страны, украинцы ответили 19 275 грн, что почти вдвое больше средней зарплаты даже по данным Госстата. Дорошенко подчеркивает, что Госстат при этом имеет завышенные по отношению к данным Пенсионного фонда цифры на 13%.

Оказалось, что женщины менее довольны объемом вознаграждения за свой труд. 81% из них утверждает, что им недостаточно денег. Среди мужчин таких - 75%. При этом любопытно, что мужчины все же хотят зарабатывать больше женщин: 20 695 грн против 18 059 грн.

Больше всего не довольны зарплатой люди в возрасте от 30 до 39 и от 50 до 59 лет. Среди них 82% высказывают недовольство. И только 61% людей преклонного возраста ответили, что денег в обрез. Молодое поколение, от 18 и до 29 лет, считает достаточным заработную плату в 20 231 грн. А те, кому от 30 до 39 лет, считают необходимым получать 22 086 грн. Те, кому от 40 до 49, желают иметь 20 500 грн в месяц. Пенсионеры желают иметь 15 045 грн.

В городах нашей страны лишь 17% опрашиваемых считает, что им достаточно того, что они зарабатывают. В областных центрах таких 22%, а на селе – 19%. При этом жители областных центров считают сумму в 22 079 грн приемлемой оплатой их труда. В других городах запросы скромнее – 19 554 грн, а на селе еще меньше – 16 405 грн в месяц.

Жители восточных регионов хотят зарабатывать больше – в среднем 24 358 грн в месяц, жители юга готовы получать 17 361 грн. В центре страны суммы 18 733 грн будет достаточно для удовлетворения потребностей, а запад такой суммой видит 17 443 грн. При этом численность тех, кто доволен своей зарплатой на юге составляет лишь 11%, на востоке – 17%, на западе – 21% и в центре – 23%.

Скриншот: Facebook/ Олексій Дорошенко

Напомним, в Украине средняя номинальная зарплата штатных работников в августе 2019 года сократилась на 4% по сравнению с июлем 2019. Но увеличилась на 17,4% по сравнению с августом прошлого года, составив 10,573 тыс. грн.

Также мы писали, что в Украине выросли долги по зарплате. Самые большие задержки - на востоке.