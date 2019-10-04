Высмеивающая британский парламент картина Бэнкси, на которой изображены шимпанзе и орангутанги в креслах депутатов, ушла с молотка за рекордные 9,9 млн фунтов стерлингов (11 млн евро). Купивший ее пожелал остаться неизвестным. Об этом сообщает "Евроньюс".

Уточняется, что за полотно внушительных размеров - 4 на 2,5 м на лондонском аукционе Sotheby's развернулась нешуточная борьба. Первоначальная оценочная стоимость лота составляла 1,6 миллионов евро. Претенденты повышали ставки в течение 13 минут.

"Никаких сомнений нет в том, что сегодня это изображение в невероятной цене не только в Соединенном Королевстве, но и во всей Европе, даже за ее пределами. Мы наблюдаем регрессию старейшей в мире демократии. На лицо - признаки поведения стайных животных. И неважно, поддерживаете ли вы "брексит" или нет. За последние недели мы такого насмотрелись в британской Палате общин" - заявил представитель Sotheby's Алекс Бранчик.



Имя счастливого обладателя картины не разглашается.