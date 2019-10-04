Бывший народный депутат Сергей Пашинский, который ночью 31 декабря 2016 года стрелял в человека, считает, что Государственное бюро расследований вручило ему подозрение по этому делу в качестве мести со стороны известного юриста и правозащитника Андрея Портнова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 4 октября.

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение по старому делу – "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова", - сообщил Пашинский.

Сергей Пашинский отметил, что стоял с Портновым "по разные стороны баррикады" во время Майдана.

"Реанимация старого дела в отношении меня – это, прежде всего, месть за то, что после Революции Достоинства ему (Портнову - Ред.) пришлось расстаться с украденными активами", - считает экс-нардеп.

Пашинский подчеркнул, что не жалеет о своих действиях ночью 31 декабря 2016 года.

"Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, – любой человек в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя", - пояснил Пашинский.

Скриншот: Facebook/Сергій Пашинський

В свою очередь Андрей Портнов подтвердил, что его команда открыто и официально стоит за подозрением фигуранту.

"Это именно наши адвокаты представляют потерпевшего, мы подаём ходатайства, жалобы, заявления и почти три года ведём в отношении него судебные процессы", - написал Портнов.

По его словам, в соответствии с прогнозами команды адвокатов, на следующей неделе Пашинского отправят в СИЗО.

"Мы постараемся повлиять на условия его содержания в камере и правильный коллектив единомышленников. А после этого мы довесим ему хищения в армии и воровство государственных активов. Если будет воля государства, сразу попробуем инициировать конфискацию в доход бюджета всего его личного имущества. Да, и мстим мы не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду", - написал Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUA

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, 4 октября сотрудники ГБР вручили подозрение бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому (фракция "Народный фронт") по делу о стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса.

Также мы рассказывали, что адвокат Химикуса рассказала, почему Пашинскому так поздно вручили подозрение.