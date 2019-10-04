Во время встречи президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского в рамках II Форума регионов двух стран диалог между ними вызвал бурную реакцию в зале. Соответствующее видео опубликовано в YouTube в пятницу.

Как видно на записи, лидер Беларуси во время своего выступления, посвященного восстановлению товарооборота с Украиной, оговаривается и произносит "регионы России".

Затем Зеленский указал ему на ошибку, на что Лукашенко ответил: "Я уже испугался, неужели я "Владимир Владимирович" сказал". На что украинский президент отвечает: "Слава богу, нет". В зале слышен смех и аплодисменты.

Видео: YouTube/112 Украина

Напомним, встреча лидеров состоялась в рамках II Форума регионов двух стран, который проходит в Житомире. В ходе переговоров Лукашенко отметил, что Украина никогда не имела проблем с Белоруссией, и руководство страны будет оставаться для Киева "самыми добрыми" и надежными сторонниками.

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