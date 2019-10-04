В Одесской области 87-летняя пенсионерка умерла от испуга, когда под ней стал рушиться дворовой туалет
В городе Рени Одесской области пенсионерка умерла от страха, когда под ней стал рушиться дворовой туалет. Об этом сообщает "Рени-Одесса".
1 октября труп 87-летней женщины нашли в дворовом туалете дома, расположенного на улице 8 Марта в городе Рени. На место прибыли спасатели, которые извлекали тело пенсионерки из туалета при помощи веревок.
Труп доставили в морг, где его отмыли, после чего к осмотру приступил судмедэксперт. По его информации, на теле отсутствуют следы насильственной смерти, а в верхних дыхательных путях женщины нет нечистот. Специалист пришел к выводу, что пенсионерка не успела захлебнуться.
Видимо, женщина очень испугалась, когда туалет начал рушится. Она умерла от сердечного приступа еще до того, как провалились в яму. В заключении сказано, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Уточняется также, что пожилая женщина страдала от хронической ишемической болезни сердца.
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