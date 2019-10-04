Центральную избирательную комиссию Украины возглавил Олег Диденко. 4 октября он стал единственным кандидатом выдвинутым на этот пост новым составом ЦИК. В заседании приняли участие 16 из 17 назначенных Верховной Радой членов.

Ранее мы кратко написали о каждом из членов ЦИК, а теперь собрали информацию о том, кто кто такой Олег Диденко.

Юрист и помощник нардепов

Кандидатуру Олега Диденко (проходил по квоте "Удара") предложил президент Владимир Зеленский. Он был членом предыдущего состава Центризбиркома.

Фото: Олег Диденко

Диденко имеет юридической образование, он получил диплом Черновицкого национального университета им. Федьковича. У него степень Заслуженного юриста Украины.

Одиннадцать лет, с 2003 по 2014 годы, работал помощником нардепов. В 2007 году работал юристконсультом и первым заместителем руководителя Юридического департамента в Центральном исполнительном комитете "Нашей Украины". Был исполнительным директором ТОП "Правовая группа" Коллегиум ".

В ЦИК был назначен в апреле 2014 года по квоте "Удара" Кличко (партия тогда поддерживала Петра Порошенко, а потом подписала соглашение об объединении с БПП). Собственно, он находился в предыдущем составе комиссии, до середины сентября, когда ее расформировали.

По данным источников "Страны" в ЦИК, все эти годы работал в русле рекомендаций Банковой, был очень исполнительный и своего какого-то отдельного мнения не имел. Не исключено, что именно за эти качества он пришелся ко двору и новой власти.

Что записано в декларации

В декларации Диденко, поданной 14 сентября 2019 года, перед увольнением из ЦИК, говорится, что у него есть жена Юлия и сын Захар. Новому главе ЦИК принадлежит земельный участок в Карпатах - 1550 кв м и домик площадью 87,43 кв м там же - село Куты Косовского района Ивано-Франковской области. А также квартира под Киевом (Ясногородка Макаровский район Киевской области) - площадью 53,90 кв м.

Его жена задекларировала комнату в Киеве, которая находится в собственности юрлица, площадь этой недвижимости не указана. Супруга отчиталась о перстне из драгоценного металла с драгоценными камнями, и две шубы из норки.

В официальном автопарке нового главы ЦИК AUDI Q7 2013 года выпуска.

За год работы в ЦИК Диденко задекларировал 2 091 940 грн зарплаты. Его супруга внесла в декларацию 7 740 грн соцпомощи, полученной при рождении ребенка.

Наличными глава Центризбиркома хранит 80 тыс долларов, 12 600 евро и 350 тыс грн. Его жена задекларировала 26 тыс долларов наличкой. На счету в Приватбанке у Диденко 99 178 грн.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем Зеленскому старые кадры для нового Центризбиркома.

Также мы писали, что у Зеленского назвали тройку главных претендентов на пост главы ЦИК, но в єтом перечне не было Диденко.