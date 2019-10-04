Причиной того, что экс-нардепу Сергею Пашинскому вручили подозрение спустя несколько лет после того, как он стрелял в Вячеслава Химикуса стало то, что он перестал быть высокопоставленным чиновником и потерял возможность оказывать давление на власть. Об этом "Стране" рассказала адвокат Вячеслава Химикуса Марина Паринова.

"Как происходило вручение - мне неизвестно, узнали о вручении подозрения из новостей со ссылкой на ГБР. Судя по сообщению ГБР, теперь будет суд относительно избрания меры пресечения подозреваемому. Причиной того, что спустя столько времени вручили подозрение стало то, что он (Пашинский - Ред.) перестал быть высокопоставленным лицом, которое имело рычаги влияния на следствие. Влияние с целью замять дело" - сообщила "Стране" Марина Паринова.

Как сообщалось, в пятницу, 4 октября, сотрудники ГБР вручили подозрение бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому по делу о стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года под Киевом возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины не увидела состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыла уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность. Зато действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".

В ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство"), максимальное наказание за которое - от трех до семи лет лишения свободы.

А в сентябре текущего года Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного дела против экс-нардепа Сергея Пашинского о стрельбе из пистолета и ранении прохожего.

Интересы Химикуса представляет юридическая команда известного юриста Андрея Портнова. Именно по их обращению Генпрокуратура возобновило расследование уголовного дела против Пашинского.