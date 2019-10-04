На первом организационном заседании сегодня, 4 октября, члены Центральной избирательной комиссии утвердили главу ЦИК, им стал Олег Диденко.

За его кандидатуру проголосовало 16 из 16 членов Центризбиркома, сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Cтрана.ua

О 39-летнем Диденко известно, что он получил образование юриста в Черновицком национальном университете им. Юрия Федьковича. С 2003 по 2014 работал помощником нардепов. В 2007-м - был юристконсультом и первым заместителем руководителя Юридического департамента в Центральном исполнительном комитете "Нашей Украины". Был исполнительным директором ТОП "Правовая группа" Коллегиум ". В апреля 2014 года назначен членом ЦИК. Был в предыдущем составе комиссии (по квоте от "Удара"), которую расформировали в середине сентября. Имеет степень Заслуженного юриста Украины. По данным на 2015-й год, имеет одну квартиру и ездит на Audi Q7.

Напомним, что Олег Диденко был выдвинут единственным кандидатом на пост главы ЦИК. Его кандидатура была предложена на рассмотрение в Раду по квоте "Слуги народа".

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