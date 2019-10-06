В сети появилось видео очередного ДТП на перекрестке в Чабанах. Авария произошла сегодня, в пятницу, 4 октября. На этот раз на "злосчастном" перекрестке столкнулись . Видео столкновения опубликовал в Facebook "Киев Оперативный".

На кадрах видно, как легковой автомобиль на полной скорости врезается в бок микроавтобуса. Машина отлетает на несколько метров.

Ранее "Страна" сообщала, что на этом же перекрестке в субботу, 28 сентября, около 15:00 на Одесской трассе, в районе пгт Чабаны, на развороте в сторону Киева произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Skoda, на которой передвигался взвод сопровождения.

Также мы рассказывали, что в тот же день, через несколько часов на перекрестке в пгт Чабаны произошло еще одно ДТП с моторолером и Volvo.