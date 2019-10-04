В Одесской области браконьеры выловили десятки тонн кефали на территории природного парка "Тузловские лиманы", территория которого была оцеплена из-за проведения ракетных стрельб. Об этом на своей странице в соцсети написал эколог Иван Русев.

"3 октября. Раннее утро. Все входы и выходы на 1-10 км песчаной пересыпи НПП «Тузловские лиманы» уже полностью перекрыты. Проехать мы никуда уже не можем и, естественно соблюдаем правила, установленные государством. В это время, слышим два выстрела в районе 2 км песчаной пересыпи. Смотрим в бинокль, там видим какие-то люди бродят, там же и взлетают десятки тысяч птиц, которые держались возле массового хода кефали в противозаконный канал ОК "Гранит-2". Но браконьеры отпугивают птиц выстрелами. Звоним начальнику погранотряда "Курортное" Осадчуку, он говорит, что они слышали, знают, что были выстрелы, но там не должны находиться люди, они нам говорят - там оцепление (!?)"- рассказывает эколог.

По словам Русева, ему удалось получить из инсайдерских источников фото с десятком браконьеров, грузящих кефаль в рефрижераторы. Все это происходит на оцепленной територии.

"Средь бела дня, рефрижераторы вывозят контрабандным путем десятки тонн кефали из НПП "Тузловские лиманы", в строго контролируемой погранзоне и тогда, когда в разгаре, на уровне держава Украина, проходят испытания ракетных комплексов Ольха-М и Нептун в Одесской области на государственном испытательном полигоне "Алибей" в Татарбунарском районе (!)" - добавляет эколог.

Фото: facebook.com

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