В пятницу, 4 октября, депутаты Сумского горсовета собрались на внеочередную сессию и обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не применять "формулу Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает "Укринформ".

На заседании присутствовали 23 из 43 депутатов. Внеочередную сессию горсовета в полном составе проигнорировали фракции "Оппозиционного блока" и "Самопомочи". Присутствующие депутаты единогласно поддержали обращение к Зеленскому и Верховной Раде.

"Мы, депутаты Сумского городского совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" разменять перспективы Украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что снова сделает Украину частью России. По нашему мнению, намерения по реализации так называемой "формулы Штайнмайера" является неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", – сказано в обращении.

Они считают, что нет причин надеяться, что произойдет установление реального контроля над всем участком украинско-российской границы, а после выборов положение дел ухудшится.

"В дальнейшем проведение следующих выборов в украинский парламент на этих территориях окончательно закрепит присутствие представителей террористических оккупационных администраций во власти на национальном уровне. Все вышесказанное станет возможным после имплементации нового законодательства об особом статусе и внесении изменений в Конституцию Украины. В итоге, вместе с параллельным ослаблением международных санкций в отношении Российской Федерации, это будет означать победу России и поражение Украины", - сказано в документе.

Учитывая это, депутаты Сумского горсовета обратились ко "всем патриотическим силам, представленным в Верховной Раде" с предложением заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действия закона об особом статусе Донбасса.

От Зеленского они требуют разорвать дипломатические отношения с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации всех украинских территорий и организовать Национальный круглый стол для наработки общегосударственной стратегии на переговорах относительно Донбасса.

Напомним, Ивано-Франковский облсовет выступил против формулы Штайнмайера.

Также мы публиковали полный текст формулы Штайнмайера и описывали суть документа.