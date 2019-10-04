Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг отреагировала на критику, высказанную в ее адрес президентом России Владимиром Путиным.

В профиле своего Twitter-аккаунта, где пользователи обычно указывают информацию о себе, она написала: "Добрый, но плохо информированный подросток".

Фото: twitter.com/GretaThunberg

Это прямая отсылка к словам Путина, сообщает Радио Свобода. В минувшую среду, комментируя выступление Тунберг на Климатическом саммите ООН, президент России сказал, что "не разделяет общих восторгов" по его поводу. "Никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен", – сказал Путин и добавил, что "уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать всё, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, использовать их".

Тунберг не в первый раз подобным образом реагирует на замечания политических лидеров в её адрес. Когда президент США Дональд Трамп, иронизируя над ее речью в ООН, назвал ее "счастливой девочкой с прекрасным будущим", Тунберг вставила эту цитату в свой профиль.

Напомним, что Тунберг, с фурором выступившая на Генассамблее ООН, получила "альтернативного Нобеля". Выступая в ООН, Тунберг подвергла резкой критике политиков за недостаточные усилия по борьбе с изменениями климата. Ее эмоциональная речь вызвала бурные обсуждения.

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