Сегодня официально вручили подозрение экс-нардепу Сергею Пашинскому. Его обвиняют в нанесении повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу, в которого Пашинский стрелял новогодней ночью два с половиной года назад.

Это промежуточный итог долгой юридической эпопеи. Предыдущая власть не позволяла привлечь Пашинского к ответственности.

И только после ухода с руководящих высот "Народного фронта" и Порошенко, скандальный политик оказался без помощи свыше.

Пашинский - фигурант множества скандалов. Его еще при Кучме пытались посадить за хищение средств "Ощадбанка".

В Раде предыдущего созыва он возглавлял комитет по безопасности и обороне, благодаря чему мог влиять на оборонный сектор, куда пристроил на руководящую должность своего сына Антона.

С именем Пашинского журналисты связывают хищения в "Укроборонпроме" - закупку техники по завышенным ценам через фирмы-прокладки. Также его обвиняли в рейдерском захвате кондитерской фабрики "Житомирскі ласощі".

А начальник секретариата комитета Рады, которым руководил Пашинский, заявляла, что он угрожал ей убийством за отказ подделать документ.

Но стрельба в Химикуса стала главным скандалом вокруг Пашинского. Вспомним, что о ней известно и разберемся, посадят ли экс-нардепа.

Что произошло новогодней ночью

В новогоднюю ночь, поздно вечером 31 декабря 2016 года, в Киевской области, недалеко от дома Пашинского произошел конфликт, который закончился стрельбой. Из зарегистрированного пистолета Glock 19 стрелял Пашинский. В результате был ранен местный житель Вячеслав Химикус, он получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Инцидент произошел на дороге недалеко от Василькова. По словам нардепа, он ехал по темной дороге в лесу и из-за выключенных габаритов чужого авто на обочине, он едва не врезался в него и вышел из машины, чтобы объяснить это водителю. Разгорелся конфликт.

По словам Химикуса, по пути домой он помог незнакомому водителю подтолкнуть заглохший микроавтобус. Внезапно затормозил Mercedes, из которого вышел Пашинский и стал угрожать оружием.

Каждый из них утверждал, что защищался. Пашинский сказал, что Химикус напал на него и угрожал убить, предупредительный выстрел его не остановил и он ударил депутата по голове бутылкой. После этого, якобы, и пришлось выстрелить, причем, по словам, Пашинского он отстреливался уже лежа, поскольку его повалил Химикус.

Химикус же заявил, что ударил нардепа бутылкой уже после того, как тот направил на него пистолет и стал угрожать убийством. Что никакого предупредительного выстрела не было, и что Пашинский стрелял в него сверху, а не из положения лежа. Кстати, об этом свидетельствует входное и выходное отверстие в ноге: от выстрела, произведенного с расстояния 15 см, остался пороховой ожог. Врачи, оперировавшие Химикуса, подтвердили, что стрельба производилась сверху вниз, поскольку осколки кости смещены вниз от таза.

Полиция заявила, что нашла на месте происшествия две гильзы.

Пашинский: от потерпевшего до подозреваемого

Расследование дела о стрельбе напоминает качели. Было заметно, что власть, особенно не стесняясь в средствах, выгораживает Пашинского. Он считался одним из ближайших соратников очень влиятельного тогда секретаря СНБО Александра Турчинова.

По факту инцидента прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по статье УК Украины "хулиганство". Национальная полиция составила административный протокол на Химикуса. Правоохранители усмотрели в его действиях признаки ст. 173 (мелкое хулиганство).

Но в феврале 2017 года суд признал Вячеслава Химикуса потерпевшим.

Через пять месяцев, в июле 2017 года в ГПУ закрыли дело. Там решили, что Пашинский действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность.

Зато действия второго участника событий - Химикуса - были признаны "общественно опасными".

В сентябре стало известно, что Генеральная прокуратура вернула Пашинскому изъятый пистолет Glock. Тем временем адвокат Химикуса, член юридической команды Андрея Портнова Марина Паринова, сообщила, что Европейский суд по правам человека принял жалобу потерпевшего на неэффективное расследование данного уголовного производства в Украине.

В декабре 2017 года суд обязал продолжить расследование, а постановление следователя генпрокуратуры отменили.

В мае 2018 года вспомнили, что из материалов дела исчезло видео с места происшествия. Суд поручил генпрокуратуре расследовать этот факт.

А в ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство"), максимальное наказание за которое - от трех до семи лет лишения свободы.

То есть человек, в которого стрелял народный депутат, оказался еще и виноватым. Однако Васильковский горрайонный суд Киевской области отказался наказывать Химикуса за хулиганство в отношении депутата Пашинского.

В очередной раз дело против нардепа закрыли весной 2019 года. Однако после смены власти история приняла другой оборот.

В сентябре текущего года Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного дела против экс-нардепа Сергея Пашинского о стрельбе из пистолета и ранении прохожего.

Интересы Химикуса представляет юридическая команда Андрея Портнова. Именно по их обращению Генпрокуратура возобновило расследование уголовного дела.

4 октября 2019 года сотрудники ГБР вручили подозрение Пашинскому по делу о стрельбе.

Причем ведомство будет требовать в суде его ареста.

"ГБР сообщило о подозрении народному депутату Верховной Рады V-VIII созывов, который 31 декабря 2016 выстрелил в ногу гражданину Украины. Сейчас просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Особых подходов в расследовании преступлений в нашей стране ни к кому не будет", - написал в Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

"Причиной того, что спустя столько времени вручили подозрение стало то, что он (Пашинский - Ред.) перестал быть высокопоставленным лицом, которое имело рычаги влияния на следствие. Влияние с целью замять дело", - сообщила "Стране" адвокат Вячеслава Химикуса Марина Паринова.

Реакция экс-депутата на "пидозру"

После заявления Романа Трубы Пашинский написал ему ответ в Facebook. Правда, ответ получился больше в адрес юриста Андрея Портнова.

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение по старому делу - "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова. Того самого Портнова, который на посту заместителя главы администрации президента Януковича обеспечивал правовой беспредел в отношении участников Революции достоинства. Того самого Портнова, который вместе с Януковичем вынужден был скитаться за границей, скрываясь от народного гнева", - подчеркнул он.

По словам Пашинского, сейчас Портнов снова получил возможность "влиять на правоохранительную и судебную систем - фабриковать дела, подминать под себя право и закон, преследовать и сводить личные счеты".

"Мы стояли по разные стороны баррикады. И именно меня экс-юрист Януковича считает едва ли не главной причиной своих бед и выбрал как мишень для мести. Реанимация старого дела в отношении меня, - это, прежде всего, месть за то, что после Революции Достоинства ему пришлось расстаться с украденными активами", - добавил он.

В то же время экс-нардеп заявил, что уверен в своей правоте и законности своих действий.

"Я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападавшего. Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, - любой мужчина в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя. Борьбу за честное имя свое и своей семьи буду продолжать, пока не будет восстановлена справедливость, несмотря на влияние портновых", - резюмировал он.

На заявление Пашинского ответил Портнов.

"Подозреваемый Пашинский заявил сегодня, что за вручением ему подозрения стоит Портнов, который мстит за Майдан.

В этом деле, друзья, мы действительно абсолютно официально стоим за подозрением фигуранту. Мы это публично обещали и в меру возможностей доводим до конца.

Это именно наши адвокаты представляют потерпевшего, мы подаём ходатайства, жалобы, заявления и почти три года ведём в отношении него судебные процессы.

Наши следующие прогнозы такие. На следующей неделе фигурант переедет в следственный изолятор и проведёт там какую-то часть своего случайного существования. Мы постараемся повлиять на условия его содержания в камере и правильный коллектив единомышленников.

А после этого мы довесим ему хищения в армии и воровство государственных активов. Если будет воля государства, сразу попробуем инициировать конфискацию в доход бюджета всего его личного имущества.

Да, и мстим мы не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду".

Посадят ли Пашинского?

Владимир Зеленский и его команда еще весной обещали посадки. Но пока из "крупной рыбы" арестован лишь замминистра по делам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Даже Петр Порошенко - первый претендент на подозрение - до сих пор только свидетель по 13 уголовным делам, возбужденным по мотивам его правления.

"Пидозра" Пашинскому - по сути первый серьезный удар по лицам из старой власти. Экс-нардеп был одним из самых влиятельных представителей предыдущего режима.

Точно так же он может стать первым ярким "папередником", который окажется за решеткой и поможет Зеленскому нарастить очки в глазах своих избирателей.

Скорость, с которой Пашинскому предъявили подозрение - без утомительных многонедельных вызовов на допросы, как в случае с Порошенко - намекает на то, что власти на этот раз решились "закрыть" хотя бы кого-то.

Пашинский для этого - идеальная фигура. Он крайне токсичный персонаж, которого не станут защищать ни активисты в основной своей массе, ни журналисты.

Особенно последние: в бытность главой комитета по обороне он был "врагом прессы №1" - инициировал законы, которые вводили уголовную ответственност за "клевету" и лоббировал внесудебную блокировку сайтов.

А отдельным редакциям СМИ Пашинский прямо угрожал за разоблачительные материалы о нем.

Сейчас бывший депутат не входит ни в одну властную группировку, и по идее его могут показательно арестовать уже на ближайшем судебной заседании.

С другой стороны, Пашинский - небедный человек, и может позволить себе первоклассных адвокатов. Да и группа поддержки среди бывших однопартийцев имеется: так, его связывают близкие отношения с экс-депутатом той же фракции Татьяной Черновол. Которая в последнее время с рядом "активистов" защищает от ГБР Петра Порошенко.

Также министром внутренних дел остался однопартиец Пашинского Арсен Аваков. Ну и наконец сохраняет определенное влияние и патрон Пашинского Александр Турчинов.