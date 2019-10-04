Вечером 3 октября возле железнодорожной станции "Кожанка" под Фастовом поезд сбил мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и с велосипедом в руках переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Травмированного мужчину между путями заметил машинист грузового поезда и сообщил диспетчеру железнодорожной станции. На место происшествия прибыл наряд полиции и карета скорой помощи.

Пострадавшим оказался 60-летний житель села Кожанка. Он с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы. К сожалению, медикам не удалось спасти ему жизнь и человек в тот же день скончался.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

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