Известный американский режиссер Даррен Аронофски встречается с российской актрисой Аглаей Тарасовой, которая младше его на 25 лет.

Впервые пара подтвердила свои отношения на Сан-Себастьянском кинофестивале. Влюбленные не скрывали своих чувств, обнимались и держались за руки во время премьеры фильма Pacified (перевод с англ. "Умиротворенные", - Ред.), режиссером которого стал Пэкстон Уинтерс. Его в свою очередь сейчас активно продюсирует Даррен.

"Страна" узнала все, что известно про молодую возлюбленную Даррена Аронофски.

Кто такая Аглая Тарасова

Российская актриса Дарья-Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге. Ее родители - актриса Ксения Раппопорт и бизнесмен Виктор Тарасов развелись вскоре после ее рождения. Девушка росла артистичной: занималась музыкой, ходила на теннис, любила танцевать и проявляла способности к изучению иностранных языков. Но она не мечтала стать актрисой.

На киноплощадки маленькая Аглая приходила вместе с мамой, которая снялась в кинолентах "Белая гвардия" и "Двойной час". Со временем у девочки появился творческий псевдоним - вместо Даши она выбрала имя Аглаи Тарасовой.

Дарья-Аглая Тарасова в детстве со своем мамой Ксенией Раппопорт

Когда Аглае было 14 лет мама взяла ее с собой на Венецианский кинофестиваль, где была в роли ведущей. Девочка впервые увидела всемирно известных звезд кино. Но мир кино долго ее не интересовал.

Она поступила в Санкт-Петербургский университет, чтобы получить профессию политолога. В это же время она стала получать предложения об эпизодических ролях. Аглая решила оставить учебу ради кино.

Ксения Раппопорт с уже взрослой дочерью

Позже девушка поступила в педуниверситет им. Герцена, но снова оставила учебу в пользу кино. И уже окончательно решила стать актрисой.

В 2010 году, когда Аглае было 16 лет, она получила свою первую роль - сыграла главную героиню Дашу в короткометражке "Конфетки". Спустя 2 года она появилась в фильме "После школы" в роли самоуверенной школьницы Фриды Лапшиной.

Роль Софьи Калининой в комеди-сериале "Интерны" (2014 год) принесла актрисе настоящую популярность. Образ девушки, которая доказывает свою состоятельность и профессионализм, принес молодой актрисе популярность.

Здесь Тарасова встретила и полюбила актера Илью Глинникова (роль сына главврача Глеба Романенко). Однако их роман продлился 1,5 года, расставание актеры не прокомментировали.

Тарасова с Глинниковым (Романенко) в "Интернах"

В 2014 году российская актриса снялась в военной драме "Гетеры майора Соколова" режиссера Бахтиера Худойназарова в роли Люси. В сюжете фильма - русско-финский конфликт 1939 года и жизнь молодых девчонок, которых готовят в разведшколе для работы за границей.

В 2018 году Аглая Тарасова снялась в фильме "Лед", сыграв фигуристку Надежду Лапшину, которая борется с травмой. Здесь она встретила свою вторую любовь - сербского актера Милоша Биковича. Влюбленные были вместе полтора года, после чего расстались. Они объяснили свой разрыв нехваткой времени на семейную жизнь.

Аглая Тарасова и Милош Бикович

Аглая также снималась в таких фильмах: "Следователь Тихонов", "Хороший день", "Чисто московские убийства", "Осколки", "Обычная женщина", "Операция Мухаббат", "Танки", "Лед 2", "Подкидыш", "Счастье – это..." и др.

В 2016-м Аглая Тихонова приняла участие в шоу "Ледниковый период", где выступила в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым. Пара покинула шоу на третьем этапе, показав трогательный номер под композицию с говорящим названием "I'm A Fool To Want You".

Роман Аглаи Тарасовой и Даррена Аронофски

Отношениям актрисы и режиссера уже год. И пока актриса только начинала свою карьеру, Аронофски стал прославленным кинорежиссером благодаря таким фильмам: "Реквием по мечте", "Пи", "Черный лебедь", "Мама!".

Вместе с Тарасовой он познакомился в Санкт-Петербурге на благотворительном приеме в Эрмитаже прошлым летом. А первые слухи о романе появились, когда Аронофски с Тарасовой появились на свадьбе продюсера Нино Маисаиа.

В интервью журналистам Тарасова рассказала, что 2018 год стал знаковым в ее жизни. Она познакомилась с интересными людьми, начала учиться в Америке, переехала в новую квартиру и влюбилась. Но личность своего возлюбленного она долгое время не раскрывала.

На момент знакомства Аронофски и Тарасова были свободны. Девушка в апреле прошлого года рассталась с актером Милошем Биковичем, а Даррен расстался с английской фотомоделью Сьюки Уотерхаус, с которой у него был роман и еще в 2017 году прекратил отношения с актрисой Дженнифер Лоуренс, которая сыграла главную роль в его фильме "Мама!".

Беседа Даррена и Аглаи на грузинской свадьбе Фото: GETTY IMAGES

25-летняя актриса активно ведет свой профиль в Instagram, она размещает фото гламурных фотосессий и некоторые события из актерской жизни за кадром. Иногда Аглая появляется в кадре в купальнике или нижнем белье.

Фото: instagram.com/aglayatarasova