Днем в пятницу, 4 октября, проходит первое заседание новоизбранного состава Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В сегодняшнем заседании ЦИК принимают участие 16 из 17 ее членов. Сегодня они должны выбрать руководителя комиссии. Единственным кандидатом выдвинут Олег Диденко, который входил и в прошлый состав Центризбиркома. Также на первом заседании новоизбранной ЦИК должны быть определены кандидатуры двух заместителей руководителя комиссии и секретаря. Голосование проводится тайно.

Отметим, что всего в состав ЦИК входят 17 членов: Оксана Боярчук, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый, Юрий Фрицкий, Юрий Буглак. Последний не присутствует на заседании 4 октября, так как находится в заграничной поездке.

Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" разбиралась, зачем Зеленскому старые кадры для нового Центризбиркома.

Также мы писали, что Верховная Рада утвердила членов новой ЦИК в пятницу, 4 октября.