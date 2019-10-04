22-летняя помощница народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Марьяна Михола, которой придется работать в Раде, затруднилась назвать фамилию первого президента Украины и число депутатов в парламенте.

В интервью Обозревателю Михолап сообщила, что за свою работу в Раде будет получать около 14 тысяч гривен "чистыми". По словам помощницы депутата, ее деятельность будет состоять в "создании контента", подготовке фото и видео и общении со СМИ.

Насколько компетентна бывшая модель в политике, ярко продемонстрировали ответы девушки на элементарные вопросы журналистов. Михолап долго вспоминала фамилию первого президента Украины. "Кучма. Нет, нет, нет… Сейчас, его Леонид звали. Я точно помню, дай секунду. Кучма был очень долго…", - размышляла вслух помощница депутата.

Вопрос о количестве депутатов в Раде также оказался слишком сложным: "Я знаю, что сейчас сократили, сейчас 300… (на самом деле 424). От "Слуги народа" зашло 242 депутата (на самом деле 254)".

Фото: instagram.com

До этого девушка участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина" и еще недавно активно снималась в фотосессиях для известных брендов. Как говорится на сайте Верховной Рады, Марьяна Михолап работает в Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Напомним, что депутаты "Слуги народа" берут в помощники визажистов, танцовщиц, моделей и сыновей друзей президента.

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