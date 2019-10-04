Суббота, 5 октября, в Украине обещает быть дождливой. Ливни охватят большинство западных и центральных областей, а также северные и восточные регионы. А на юге ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

Фото: facebook.com

Также синоптики предупреждают об усилении ветра, а во время грозы возможны порывы. Днем на западе и севере страны воздух не прогреется выше +10-12 градусов. А на юге и на юго-востоке еще на сутки задержится тепло - обещают +20 градусов - последний всплеск бабьего лета.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала о холодной и дождливой пятнице в Украине.

Также мы сообщали, что появилось видео, как дома и склоны гор в Карпатах замело летним снегом.