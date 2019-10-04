Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире 4 октября предложил странам сотрудничать в отрасли ракетостроения. Об этом сообщает БелТА.

"Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли", - сказал Лукашенко.

По его словам, в случае совместной работы и помощи со стороны Украины совместный проект можно реализовать за 1,5 - 2 года. В случае, если заниматься им будет только Беларусь, уйдет 4 - 5 лет.

Отметим, что Беларусь в 2015 году создала тяжелую дальнобойную РСЗО "Полонез". В 2018 году РСЗО "Полонез" стали оснащаться ракетами отечественного производства с дальностью стрельбы до 300 км. Сообщалось о планах оснастить РСЗО "Полонез" ракетами с дальностью стрельбы до 500 км.

Напомним, Лукашенко предложил Украине и Беларуси провести вместе Олимпийские игры.

Также мы писали, что Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет дружить с Украиной против кого-то.