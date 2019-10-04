Сегодня Верховная Рада собирается проголосовать за программу Кабмина Гончарука. Этот пятилетний план правительство представило недавно. И он уже вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

Программу назвали "рефератом", в котором есть только благие пожелания и нет способов достижения целей.

Главными цифрами документа стала цель в 40% ВВП за пять лет и 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Также в программу заложено продолжение медреформы Супрун и массовое закрытие бюджетных мест в вузах.

Но самое главное - план по большому счету правительству Алексея Гончарука можно и не выполнять. Через пять лет его уже может и не быть в Кабмине. Зато не нужно отчитываться каждый год о промежуточных показателях - ведь их в программе правительства просто нет.

Исходя из сказанного, дискуссии в Раде по поводу программы Кабмина обещают быть жаркими. "Страна" ведет онлайн-репортаж из Верховной Рады.

17:30 Выступают представители комитетов. Говорят о важности контроля бюджетных средств и конструктивном взаимодействии правительства с парламентом.

Александр Ткаченко из "Слуги народа" отметил, что еще ни одна страна не выходила из кризиса без культуры.

Михаил Радуцкий говорит, что будет введена страховая медицина.

Богдан Яременко сказал, что программа правительства новаторская, и ему нравится, что акцент МИД - права человека.

Жан Беленюк поблагодарил премьер-министра за то, что он вспомнил о спорте, и добавил, что важно стимулировать спортивные достижения.

Климпуш-Цинцадзе сказала, что не увидела приоритетов, которые были приняты в рамках саммитов Украина - ЕС.

17:08 Выступление Андрея Николаенко: "Я не буду соревноваться в эпатаже с Гончаренко. Но мы, в "Батькивщине", внимательно проанализировали документ. И мы были бы счастливы, если бы было так, как записано в программе правительства. Но мы видим, что нет оснований для реализации программы. Мы уже видим законы, которые бьют по бизнесу, которые бьют по ориентированным на экспорт отраслям. Цели хорошие, если нужна помощь, как это реализовать, - обращайтесь".

17:04 Выступление Алексея Гончаренко: "Правительство - это хорошо. Уважаемый премьер-министр, начать мы должны с того, что сегодня Украина празднует день учителя. Учителя заслуживают, чтобы все мы поаплодировали им стоя. Слава украинскому учителю! Но лучший подарок бы был, если бы правительство пришло и пообещало рост зарплат - хотя бы на четыре тысячи гривен. Программа правительства - это сочинение ученика-отличника. Я читаю: "украинцы счастливы, хорошо живут... снизится тревожность, увеличится рождаемость". Это сочинение на свободную тему. Не носите носите такое нам!"

16:57 Выступление Соломии Бобровской: "В программе есть неплохие разделы. Но одни разделы не соответствуют другим. Чтобы довести ребенка до школы за полчаса нужно сделать хорошие дороги. Еще хочу сказать, что отсутствуют такие важные разделы, как деоккупация и реинтеграция Крыма и Донбасса, чтобы понимать финансирование. Мы хотим, чтобы программа не выглядела как отдельные пазлы, а была цельной".

16:53 Выступление Наталии Королевской: "Программа правительства - тест на профпригодность. Это будет их головная боль, как реализовать то, что наобещала монокоалиция. Мы все ожидали увидеть четкий план действий. А увидели трактат, что мы за все хорошее и против всего плохого. Я открываю 26 страницу: "пенсионеры должны знать, как обеспечить себя нормальной пенсией, а власть - обеспечить информирование". Вы что, какое информирование?! Вы что нам рассказываете? Или 15% доходов семьи - на оплату коммунальных услуг. Хорошо, а почему тогда сокращение субсидирования? Уважаемые, мы хотим быть конструктивными. Для этого нужна программа, которая бы объединила профессионалов!.."

16:49 Выступление Александра Корниенко: "Хотим сказать несколько слов от партии "Слуга народа". Наша программа: рост доходов, создание миллиона рабочих мест, рост демографии... Цели - исчерпывающие и понятные украинцам, как и программа, с которой шел на выборы Владимир Зеленский. Мы - человекоцентристская партия. Наши цели - на пять лет, но контроль будет каждый год. Впервые цели привязаны к каждому конкретно министру. Это новый уровень политической ответственности. Мы не просто будем голосовать за программу и о ней забудем - каждый из нас возьмет свою ответственность".

16:45 Выступление Тараса Батенко: "Самокритика - это полезно, я про турборежим. Это не нормально. Для нас важно услышать единую позицию, потому что программа правительства должны строиться на программе коалиции, которая не представлена... У нас есть опасение, что документ, который мы обсуждаем - это программа лозунгов, которая писалась впопыхах. Я хочу обратить внимание, что правительство декларирует рост социальных выплат. А с другой стороны мы видим сокращение расходов бюджета на это".

16:44 Вопрос от Романа Лозинского: "Как мы будем побеждать Россию дипломатическими способами?" и "Будут ли изменены ко второму чтению бюджеты цифры по оплате работы сотрудников образования?"

Ответ: "Вопрос противостояния агрессору. Серьезно говорить о документе, где указано, как победить - это должен был быть документ с десятками сценариями. Очень четкие политические месседжи уже есть: "Крым - украинский, Донбасс - украинский". Украинский дипломат должен быть хорошо обеспечен, чтобы не думать, как бы подзаработать. но цели мы обозначили".

Ответ по зарплате для работников образования: "К весне мы увидим новый макропрогноз. Отсюда мы и будем определять зарплаты для работников сферы образования... Забыл о ситуации в Министерстве охраны здоровья: я доверяю этому министру, она организует команду..."

16:37 Вопрос от Южаниной: "Вы говорите, что создадите Бюро финансовых расследований. Но закон, который мы при в первом, - правоохранительный орган. Понимаете ли вы разницу? Принятые законы усилят давление на бизнес".

Ответ: "Наша идеология - стимулировать бизнес платить налога. Когда речь идет о принуждении - ты уже проиграл. Для нас правоохранительный орган должен общаться с бизнесом не посредством аналитики, а силы. Сила должна быть тоже, но в крайнем случае".

16:35 Вопрос от Климпуш-Цинцадзе - про национальную безопасность.

Ответ Гончарука. Он высказал мнение, что Украина должна наращивать обороноспособность и продолжать интеграцию в НАТО. "Но приоритетом нашим остается экономический рост, это в фокусе. Но есть и правительство, и министр-обороны. Мы, как правительство, не можем только на себя взять оборону", - сказал Гончарук.

16:33 Гончарук получил на выступление 15 минут, после чего последовали вопросы.

16:30 Далее премьер-министр отметил, что Украина планирует в будущем меньше одалживать денег.

Также, уверен Гончарук, нужно организовать честные правила игры в бизнесе. При этом, чтобы времени на администрирование предприниматели тратили меньше.

Глава правительства также предложил каждый год уменьшать дефицит бюджета (то означает обрезание государственных расходов и соцстантартов).

16:28 "Во-первых, работа украинской школы. Мы хотим взять за основу ту хорошую работу, которую вели до нас, и продолжить. Университеты и наука должны быть реформированы. Нужно внедрить адресный подход. Мы должны создать правильные стимулы.

Далее - охрана здоровья. Принцип - деньги ходят за пациентами - должен быть сохранен. Должна быть продолжены программа "Доступные лекарства". Автоматизация больниц должна быть продолжена. Хороший инструмент для этого - индивидуальное лицензирование врачей.

Следующее - социальная политика. Мы должны побороть бедность. Мы знаем, что сейчас за этой чертой живут более 10 миллионов украинцев. Того прожиточного минимума, который декларируется, недостаточно. Мы должны точно работать, что за следующее пять лет экономическое развитие дало нам возможности. Также важно точно предоставления социальной защиты - у нас много фейковой информации в реестрах.

Мы хотим провести электронную перепись, чтобы понять, сколько у нас граждан, какую поддержку они получают. Таким образом больше денег получат те, кто действительно нуждается в защиты. Мы считаем, что семьи не должны тратить более 15% своего дохода на оплату коммунальных услуг.

Культура и спорт - нельзя недооценивать эти сферы. Мы должны смотреть в сторону развития массового спорта. Мы думаем, как это стимулировать.

Ветераны - это про уважение. Политика по ветеранам очень важна, но с позиции защиты, а с позиции уважения.

Для всего этого нам нужен экономический рост. На 5% и 7% в будущих годах", - отметил Гончарук.

16:22 Глава правительства продолжил: "Но есть ограничение, которое должно уходить в прошлое. Так называемый турборежим - это плохо. Но на будущее мы должны организовывать работу системно, чтобы работа парламента была прогнозируемой для украинцев и бизнеса. Поэтому мы хотим предложить программу правительства, по которой вы через год будете оценивать нашу работу".

16:17 "Спасибо за месяц работы, мы успели сделать много крутых и классных вещей. Вы - Верховная Рада - принимали законы, мы - Кабин - воплощали их в жизнь. Вы приняли решения по снятию ограничений по приватизации, мы уже провели встречи с теми, кто готов инвестировать в одесские порты. Мы перегрузились работу органов исполнительной власти. Мы ликвидировать УБЭП", - начал премьер-министр Дмитрий Гончарук.

16:15 "У нас есть 78 целей".

16:11 Выступает с трибуны премьер Алексей Гончарук. Он презентует программу.