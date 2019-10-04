Появилась полная версия ответа президента России Владимира Путина 3 октября на заседании клуба "Валдай" на вопрос о том, что российские медиа нередко представляют Украину в непопулярном свете.

Так, киевский политолог Михаил Погребинский пожаловался президенту Владимиру Путину на российские политические ток-шоу и спросил, не нужно ли менять политику российских СМИ: "У нас в Украине смотрят российские федеральные каналы. Ну, в особенности популярны политические ток-шоу. Жалуются, что Украина выставляется на некоторых каналах и программах в непопулярном свете. Этой проблемы не избежала и программа Владимира Соловьева. Не кажется ли вам, что пора поменять редакционную политику или линию?".

В ответ на это Путин ответил: "Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы - они ведут независимую, даже государственные каналы, редакционную политику - что они выставляют Украину в невыгодном свете: я с вами согласен. Если это так, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в невыгодном свете. Речь может идти о политики властей, но никак не о стране и народе. Если вы так это трактуете, значит, нашим программам чего-то не хватает. Они всегда должны это подчеркивать".

Напомним, что Путин надеется, что Зеленскому хватит мужества, чтобы закончить войну на Донбассе.

Также до этого лидер России заявил, что он не против публикации телефонного разговора с Трампом.