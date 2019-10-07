Сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает свой день рождения.

Президенту России исполнилось 67 лет.

Накануне пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков рассказал, как его шеф отметит день рождения - "на природе с родными и близкими".

В конце минувшей недели в Сочи завершился дискуссионный клуб "Валдай", где выступил и Путин. Не исключено, что после завершения форума он останется в Краснодарском крае, где на берегу Черного моря у него есть президентская дача Бочаров ручей.

Хотя, возможно, день рождения Путин проведет и в сибирской тайге. В полночь был опубликован видеоролик, как он отдыхает на природе в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Кто станет гостям Путина - всегда тайна, покрытая мраком. Данные с празднования его дня рождения ни разу не попадали в СМИ. Можно предположить, что его поздравят дочери - Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986 года рождения). В одном из интервью Владимир Путин сказал, что уже стал дедушкой.

Супруги у него нет - со своей первой и единственной женой Людмилой Александровной он официально развелся в марте 2014 года. А вот вторая половинка - есть, как минимум, на это намекал он сам.

В комментариях СМИ Путин отмечал, что "любит и любим", а еще - что "как порядочный человек когда-то должен жениться". Поэтому можно предложить, что семейный круг на праздновании будет широкий.

Биография Владимира Путина

Владимир Путин родился в 1952 году в Ленинграде. Он стал третьим ребенком в семье, но двое старших братьев, родившихся в тридцатые годы, умерли в детстве.

Родители Путина - Мария Ивановна Шеломова и Владимир Спиридонович Путин. Отец - участник войны, в 50-е годы служил в охране вагоностроительного завода, позже был мастером на заводе. Оба умерли от онкологии.

В школе Путин получал тройки по химии, физике, алгебре и геометрии. В 1975 году окончил Ленинградский государственной университет. По специальности - юрист.

По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985-1990 годах работал в ГДР. Владеет немецким языком на разговорном уровне.

С 1990 года — помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, затем — советник председателя Ленинградского городского совета.

С июня 1991 года — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно — с 1994 года — первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга.

С августа 1996 года — заместитель управляющего делами президента РФ.

С марта 1997 года — заместитель руководителя администрации президента РФ, начальник главного контрольного управления президента РФ.

С мая 1998 года — первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно — с марта 1999 года — секретарь Совета Безопасности РФ.

С августа 1999 года — председатель правительства РФ.

С 31 декабря 1999 года — исполняющий обязанности президента РФ.

26 марта 2000 года избран президентом РФ. Вступил в должность 7 мая 2000 года.

14 марта 2004 года избран президентом России на второй срок.

C 8 мая 2008 года — председатель правительства РФ. В это время президентом был Дмитрий Медведев.

4 марта 2012 года и 18 марта 2018 года избран президентом РФ. Нынешняя каденция - последняя для Путина. Для продолжения полномочий в должности главы Кремля вновь должна быть изменена Конституция России.

В ходе третий каденции Путина был аннексирован Крым.

Путин — мастер спорта по самбо и дзюдо. В последние годы увлекается хоккеем.

На днях Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете.

Также он высказал мнение, что Зеленскому хватит мужества, чтобы закончить войну на Донбассе.