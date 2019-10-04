Мужчина, устроивший накануне резню в полицейском участке в Париже и убивший четверых своих коллег, полтора года назад принял ислам. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на газету "Фигаро".

Следователи пока не исключают, что нападение следует квалифицировать как теракт. Однако в качестве основной версии произошедшего они рассматривают конфликт нападавшего с его коллегами. Французские СМИ отмечают, что пока нет данных, которые бы указывали на интерес нападавшего к радикальным формам ислама.

Кроме того, специалисты, проводящие расследование, изучают возможность психического расстройства мужчины, совершившего атаку. Его супруга рассказала телеканалу БФМ-ТВ о том, что за ночь до нападения поведение ее мужа вызывало у нее беспокойство. По ее словам, ее супруг проснулся от того, что "услышал голоса" в голове, резко вскочил с кровати и начал "говорить бессвязные фразы".

По некоторым данным, накануне, перед нападением, этого мужчину вызывал к себе его начальник, чтобы обсудить, почему тот на работе перестал здороваться с женщинами.

По словам представителя профсоюза сотрудников полиции Лоика Травера, нападавший считался примерным сотрудником; коллеги его ценили и уважали. Он был инвалидом - страдал от серьезных проблем с слухом.

Накануне в доме мужчины, совершившего нападение, прошли обыски. Стражи порядка изъяли компьютеры и мобильные телефоны для анализа.

Напомним, вооруженный ножом 45-летний мужчина в четверг напал на своих сослуживцев в префектуре полиции Парижа. В результате нападения он нанес смертельтные раны четырем своим сослуживцам. Сам он был застрелен.

Ранее "Страна" писала о том, что в Японии неизвестный, вооруженный двумя ножами, напал на группу детей, 19 человек ранены.

Также мы сообщали, что погибшей от рук убийцы с ножом в руках в Финляндии оказалась украинка.