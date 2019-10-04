Генеральный прокурор Украины Русла Рябошапка отказался ответить на вопрос о том, готовит ли Генеральная прокуратура Украины подозрение против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. Об этом сообщает "Громадське".

"Мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения, поскольку ... экстрадиция - процедура очень дорогая и очень длительная. Мы активно работаем и в нашей работе материалов много по чиновников, бывших народных депутатов и в том числе действующих народных депутатов. В ближайшее время все узнают о деталях ... Мы не хотели бы анонсировать эти вещи", - сказал Рябошапка на брифинге в Киеве 4 октября.

Ранее "Страна" сообщала, что в ГБР рассказали о всех 12 уголовных производствах, в которых фигурирует Порошенко.

Также мы сообщали, что Порошенко нанял российского адвоката для защиты в судах Украины.