14 октября в ходе заседания Совета Евросоюза в Люксембурге главы МИД ЕС встретятся с министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Об этом в Twitter написал посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Украина - среди приоритетов повестки дня ЕС. При содействии Федерики Могерини 14 октября на полях Совета министров иностранных дел ЕС состоится обмен мнениями по украинскому вопросу с участием министра Вадима Пристайко. Особая благодарность Эстонии и другим нашим друзьям за последовательную поддержку!", - написал он.

Официальная повестка дня встречи европейских министров 14 октября пока не обнародована.

Скриншот: Twitter/ Mykola Tochytskyi

Напомним, Пристайко пообещал масштабный обмен пленными на следующей неделе.

Также мы писали, что Пристайко получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины.