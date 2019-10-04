Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина и Беларусь могут в будущем совместно претендовать на проведение Олимпийских игр. Об этом он заявил, выступая в пятницу в Житомире на Втором форуме регионов Украины и Беларуси, пишет Интерфакс-Украина.

"Президент Украины предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры. Это нам под силу, для двух стран под силу", - сказал он.

Сегодня президент Владимир Зеленский и белорусский лидер Александр Лукашенко приехали в Житомир, где встретились на полях Второго форума регионов. Во время запланированных переговоров глав государств будет обсуждаться широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. В рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

Напомним, что Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет дружить с Украиной против кого-то.