Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно отметила свой 41-й день рождения, посетила Киев и прогулялась со своей подругой Дианой Шварц по уютным столичным улицам. Фотографии появились в Instagram артистки.

Она призналась в любви к украинской столице: "Любимый Киев. Прекрасный Подол", - подписала она серию снимков.

Ани Лорак выглядела неузнаваемой в стиле кэжуал. Для прогулки она выбрала серую футболку, укороченные брюки и темно-зеленое короткое пальто с бахромой. Демократичный образ дополняли солнцезащитные очки и нежный макияж.

Поклонники певицы рады приезду звезды. Они пишут ей в комментариях "Любимая", "Какая же вы офигенная", "Невозможно насмотреться", "LOVE "Самая лучшая" и признаются, что уже скучали. Некоторые поклонники представляют недоумение тех, кто мог встретить звезду на улице, а другие интересуются тем, кто такая Диана Шварц.

Диана Шварц является давней и лучшей подругой Ани Лорак. Блондинка часто отдыхает вместе с Каролиной, в том числе появляется с ней в Москве на вечеринках и нередко проводит совместный отпуск за границей.

Фото: instagram.com/anilorak

О цели своего визита певица не говорит, но показала в сториз коробку конфет со своими фотографиями, которые ей подарили. "Спасибо огромное моему киевскому фан-клубу за шикарнейший подарок... Дякую за поздоровлення", - поблагодарила Лорак фанатов в коротком видео в Instagram.

Фото: instagram.com/anilorak

Фанаты не перестают обсуждать частые изменения в образе кумира и в комментариях всегда приглашают певицу выступить с концертом в Украине.

Ранее певица публиковала фото в алых перчатках и красных очках и вызвала споры поклонников в соцсети после выступления в Юрмале, где вышла на сцену в ультракоротком платье.