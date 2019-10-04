Президент Владимир Зеленский, выступая на втором форуме регионов в Житомире намекнул, что белорусы скорее ближе к украинцам, чем к россиянам.

"Я только что подумал, к кому все же... я ни в коем случае не хочу никого делить... ближе белорусы - к россиянам, или к украинцам? Знаете, почему такая идея пришла? Я отвечу. Я понял ответ на этот вопрос. Ответ в фамилиях почетных гостей из Беларуси (президент Беларуси Александр Лукашенко - Ред.)".

Напомним, 4 октября, в Житомире проходит встреча президентов Украины и Беларуси Владимира Зеленского и Александра Лукашенко в рамках II Форума регионов Украины и Беларуси.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет дружить с Украиной против кого-то.

Также мы сообщали, что Бацька заявил о готовности поставлять больше нефтепродуктов на украинские предприятия.