25-летняя российская актриса Аглая Тарасова ("Лед", "Интерны") и 50-летний американский режиссер Даррен Аронофски, который снял "Реквием по мечте", "Пи", "Черный лебедь", "Мама!"встречаются. Пара официально появилась на премьере нового фильма Аронофски "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне. СМИ все лето говорили о возможном романе и сейчас информация подтвердилась. Об этом сообщает elle.ru.

Аглая на премьеру надела элегантное черное мини-платье с белым кантом. Волосы девушка уложила свободными локонами и предпочла натуральный макияж, сделав акцент только на губы - визажисты накрасили их темно-красной помадой. Завершили образ черные босоножки на высоком каблуке.

Мистер Аронофски появился в классическом черном костюме с белыми пуговицами, под который надел белую рубашку. Пара обнималась и выглядела очень счастливой на красной дорожке.

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