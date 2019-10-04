После заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко об обмене пленными по формуле "всех на всех" на следующей неделе, в Кремле сообщили, что были бы рады его осуществить, но работа в этом направлении пока продолжается. Об этом пишет ТАСС.

"В России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", это должно быть окончательной целью. Все это зависит от готовности двух сторон (Москвы и Киева - Ред.). Определенная работа в этом контексте продолжается", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

Также мы писали, что Денисова заверила, что новый обмен пленными с Россией сейчас на стадии согласования.