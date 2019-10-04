Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, докладывая в Конгрессе, заявил, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко является ненадежным источником информации. Об этом пишет CNN.

"Волкер сообщил следователям Конгресса, что он выразил обеспокоенность Джулиани относительно использованию бывшего прокурора Украины Юрия Луценко как источника информации о Байденах и в других дискуссий, предупреждая, что Луценко не заслуживает доверия", - пишет издание.

В рамках показаний в Палате представителей Конгресса США Волкер заявил, что советовал адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников о бывшем вице-президента США Джозефе Байдене и его сыне Хантере.

По словам источников, присутствовавших на заседании в Конгрессе, Волкер рассказал, что предостерегал Джулиани не доверять информации, которую он получал от украинских политических фигур о деятельности Байдена и его сына в Украине.

Напомним, что Курт Волкер подал в отставку после двух лет работы в должности специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины. Главной причиной увольнения является упоминание о нем в жалобе информатора, который пролил свет на телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Анонимный информатор обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену. Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, который входил в состав наблюдательного совета Украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.

Юрий Луценко заявлял "The Washington Post", что Хантер Байден не нарушал законов Украины.

Также мы писали о том, что Курт Волкер дал показания в Конгрессе США о лживых украинских политиках.