Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-то, например, России или Китая. Об этом сообщает "Интрфакс-Украина".

"Владимир Александрович, тут много журналистов и они могут истолковать мое заявление как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет", - сказал Лукашенко, выступая в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси в пятницу.

"Мы добрые, нормальные люди. Мы не хотим против кого-то дружить, воевать - мы должны быть сильны", - добавил глава Белорусского государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава Беларуси Александр Лукашенко 4 октября принимают участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко заверил Зеленского, что с Беларусью для Украины никаких проблем не будет.

Также мы сообщали, что осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист Шаройко помилован и уже вернулся домой.