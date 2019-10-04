Народные депутаты в новой Раде не читают законопроекты, за которые голосуют. Об этом нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский рассказал в интервью "Стране".

"В основном, нет", - заявил нардеп в ответ на вопрос, читают ли депутаты законопроекты, за которые голосуют. О себе он сказал, что читает то, что "понятно", а "если непонятно - консультируется с коллегами". "Со мной рядом сидит классный специалист по праву", - рассказал Дубинский.

При этом, если он не успевает читать, то "не голосует, либо воздерживается". "Там, где я не уверен - не голосую, а если не хочу поддерживать - воздерживаюсь", - сказал Дубинский.

Он добавил, что многие законопроекты, которые появляются в зале - это законы, которые "написаны не ясно где и кем, которые затем подписывают лояльные депутаты". "Например, закон 1053 (о кассовых аппаратах): на комитет прибежал депутат, который подписался под этим проектом с криками: "Бл@ть, меня попросили это подписать. Я подписал, прочитал и ох@ел", - отметил нардеп.

До этого нардеп обнародовал свой скандальный пост о том, что партию правильнее было бы назвать "Слуга МВФ".

Напомним, что Арахамия предложил продать все машины Дубинского, чтобы не брать кредиты МВФ, а тот в ответ раскритиковал "интеллектуальный уровень дискуссии".

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