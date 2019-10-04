Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на встрече в Житомире он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским альтернативные пути, которыми можно поставлять энергоресурсы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не хочу скрывать, но не очень-то и буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе, но мы не скрываем, что сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что это не направлено против других стран, а является безопасностью Беларуси и Украины.

Кроме того, лидер Республики Беларусь добавил, что его страна готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов на предприятия Украины.

"Общая история и соседство переопределили приоритеты, в том числе в экономической сфере. Это в первую очередь топливно-энергетический, агропромышленный комплекс, промышленная кооперация и транспортно-логистическая сфера. Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем необходимо поддерживать проекты в этой области", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко заверил Зеленского, что с Беларусью для Украины никаких проблем не будет.

Также мы рассказывали, что в Житомире Зеленского встретили акцией протеста против давления на телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik.