Олег Винник женился - такая новость появилась в СМИ, и заставила нервничать поклонниц популярного певца.

Сообщалось, что его супругой стала гимнастка из Болгарии по имени Алекс. А четыре года назад в авиакатастрофе над Синайским полуостровом погибла семья Винника: жена, дочь и сын.

Это сбило с толку и вызвало недоумение в кругах многочисленных фанаток певца Олега Винника.

Известно, что Винник свою личную жизнь не афиширует. Но и данных о том, что состоит в браке тоже нет. Таким образом, он продолжает оставаться завидным женихом. Хотя ему давно приписывают отношения с бэк-вокалисткой Таюне.

Певец Олег Винник и Таюне

Не женился певец и сейчас. Сообщение о бракосочетании касается его тезки - российского предпринимателя (на фото ниже). Хотя одинаковые у мужчин не только имя и фамилия - схожа даже внешность.

Бизнесмен Олег Винник и его жена Алекс. Фото с сайта Стархит

Концерты Олега Винника 2019

Украинский певец Винник в это время продолжает активно гастролировать по Украине с концертами.

В 2019 году запланированы такие выступления:

5 октября - Северодонецк,

6 октября - Краматорск,

8 октября - Покровск,

9 октября - Бердянск,

11 октября - Мариуполь,

12 октября - Запорожье,

14 октября - Каменское,

16 октября - Кривой Рог,

18 октября - Кропивницкий,

23 и 24 октября - Николаев,

26 и 27 октября - Херсон,

29 октября - Умань,

30 октября - Белая Церковь,

10 ноября - Брест,

12 ноября - Гродно,

14 ноября - Минск,

16 ноября - Могилев,

18 ноября - Гомель,

21 ноября - Киев,

26 и 27 ноября - Кременчуг.

Олег Винник. Песни

Винник продолжает активно выпускать песни, среди которых "Найкращий день" и "Наталі".

Олег Винник и Потап - Найкращий день (Скажене весілля) - песня и клип:

Олег Винник - Наталя-Наталі - песня и клип:

А одной из самых популярных песен Винник уже несколько лет остается композиция "Здравствуйте, невеста". На YouTube эту песню послушали более 30 миллионов раз.

Олег Винник - Здравствуйте, невеста - песня и клип:

Как Олег Винник попал на сайт Миротворец. Заявления о Донбассе и Крыме

Недавно певец Олег Винник принял участие в российском флешмобе #ВсемМир.

В YouTube появилось видео, в котором, кроме Винника, приняли участие звезды российской эстрады - как артисты, которые выступают в Украине, так и те, кто поддержал крымские события и кому запрещен въезд в нашу страну.

"Человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего… Настало время остановиться!" - говорилось в ролике.

После этого разгорелся скандал. Националисты стали упрекать певца в предательстве, а его данные попали на сайт "Миротворец".

Однако после этого Винник сделал несколько довольно смелых заявлений.

Он сказал, что на Донбассе идет "непонятная война", отказался говорить, что Крым украинский. Певец заявил, что за Крым не гибли украинские солдаты, Украина отдала его просто так и по факту полуостров уже не украинский.

Детальнее об этом - в материале "Страны" "Почему мы должны кричать, что Крым наш?" - как Олег Винник после попадания на "Миротворец" ушел "в зраду" и выступил против войны.

О развитие скандала, в который попал Олег Винник, смотрите в выпуске блога Ясно.Понятно с Олесей Медведевой.

Ясно.Понятно с Олесей Медведевой об Олеге Виннике