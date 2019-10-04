После того как генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о передаче СБУ дела Сергея Стерненко, юрист Андрей Портнов напомнил, что в мае текущего года суд постановил, что такое решение является противоправным. Об этом Портнов написал в Facebook.

"Напомню, наши адвокаты защищают вдову потерпевшего и по состоянию на сегодняшний день мы выиграли абсолютно все судебные процессы и юридически доказали противоправность действий прокуратуры Луценко в бездеятельности и попытке скрыть это преступление", - написал Андрей Портнов.

Он напомнил, что полиция уже составила ходатайство о взятии под стражу и подозрение об умышленном убийстве уроженцу Одесской области Сергею Стерненко.

"Сегодня действующий Генеральный прокурор заявил, что передал дело фигуранта в СБУ. Уважаемый Руслан Рябошапка, надеюсь, Вы просто не были осведомлены о вступившем в законную силу решении суда, которым уже установлена противоправность акта ГПУ о передаче этого расследования в СБУ", - написал юрист.

Он также попросил генпрокурора подписать составленное полицией подозрение об умышленном убийстве, завизировать ходатайство о взятии его под стражу и зарегистрировать уголовное производство об организации сокрытия этого преступления экс-заместителем ГПУ Стрижевской.

Скриншот: Facebook/ Андрей Портнов

Напомним, радикал Сергей Стерненко был главой одесского "Правого сектора" и сотрудничал с СБУ, а в 2018 году в результате конфликта неподалеку от своего дома убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, бывшего десантника из 25-й бригады, отца троих детей. А также ранил еще одного человека – Александра Исайкула. За это он так и не понес наказание. "Страна" подробно писала о том, как ему удалось остаться на свободе.

Между тем, 4 октября генпрокурор Рябошапка заявил, что подозрение Стерненко передали в СБУ. Хотя до этого делом радикала и так занималась спецслужба, а потом суд уже решил, что убийство человека относится к подследственности полиции и вернул дело туда.

В полиции, по информации "Страны", к концу лета подготовили подозрение Стерненко (мы публиковали полный текст этого документа), но оно было заблокировано на уровне Генпрокуратуры.