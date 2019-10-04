В Америке не утихает скандал под названием "Украинагейт" (по аналогии со знаменитым Уотергейтом, вынудившим уйти в отставку американского президента Ричарда Никсона), в деле разбирается Конгресс США. В среду, 2 октября, члены трех комитетов Конгресса заслушали бывшего специального представителя Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера. Конгессмены слушали Волкера больше 10 часов за закрытыми дверями.

Подробности разговора не разглашаются, но в сообщениях американских СМИ говорится, что дипломат всячески подчеркивал: президент США Дональд Трамп не оказывал лично на него никакого давления.

Вечером 2 октября на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей США была опубликована переписка Волкера с другими американскими дипломатами, а также с советником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Эти текстовые сообщения Волкер сам передал конгрессменам. Эту же переписку опубликовала и газета The New York Times. Из нее следует, что американские дипломаты добивались от Зеленского проведения пресс-конференции с заявлениями, которые помогли бы президенту США Трампу в предвыборной кампании. Более того, Волкер и еще один дипломат подготовили для Зеленского текст заявления.

Президент должен был публично пообещать, что Украина расследует дело нефтегазовой компании Burisma, членом совета директоров которой на протяжении пяти лет был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Именно Джо Байден рассматривается как наиболее вероятный соперник Трампа на президентских выборах 2020 года. Опросы общественного мнения показывают, что бывший вице-президент пользуется самой большой популярностью среди демократов, заявивших о своей готовности баллотироваться на пост главы государства.

Трамп и его команда, по всей видимости, приняли решение нанести по Байдену упреждающий удар. Именно с этой целью Белый дом стал собирать компромат на известного политика. И Трамп ухватился за историю с расследованием деятельности Burisma, которое было прекращено Генеральной прокуратурой Украины после отставки Виктора Шокина. А Джо Байден не раз заявлял, что смена генпрокурора в нашей стране - это его личная заслуга.

The New York Times утверждает, что над текстом заявления для Зеленского работали Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондланд. Волкер не стал этого отрицать, когда отвечал на вопросы конгрессменов 2 октября. При этом он подчеркнул, что формулировку важнейшего фрагмента заявления предложил личный адвокат Трампа Руди Джулиани.

Работа над документом велась в августе, то есть уже после скандального телефонного разговора между Трампом и Зеленским, который состоялся 25 июля. Президент США, получив предварительное согласие украинского лидера разобраться в ситуации с Байденами, видимо, дал соответствующее поручение Джулиани.

Из опубликованной переписки следует, что американские дипломаты связывали предстоящие ключевые события в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Киевом - официальный визит Зеленского в США, его встречу с Трампом и выделение военной помощи Украине - с готовностью украинского лидера идти навстречу Белому дому.

В день телефонного разговора, 25 июля, Волкер написал Ермаку, что получил важную информацию из Вашингтона. "Если президент Зе убедит Трампа, что докопается до сути случившегося в 2016 году, мы определим точную дату для визита в Вашингтон", - говорится в сообщении.

Затем в ходе дальнейшей переписки Волкер обсуждал с Ермаком работу над текстом будущего заявления Зеленского и договаривался о том, когда оно будет сделано. А за неделю до телефонного разговора стало известно, что Белый дом заморозил выделение военной помощи Киеву на сумму в 391 миллион долларов. Эта помощь была ранее одобрена Конгрессом США.

Свое мнение по поводу подобных действий администрации Трампа выразил 8 сентября в переписке с Сондландом временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор.

"Кошмаром будет, если они дадут пресс-конференцию и не получат военной помощи. Русским это понравится (а я подам в отставку)… С задержкой военной помощи мы заставили веру украинской администрации в нас пошатнуться. Отсюда - мой кошмарный сценарий", - написал Тейлор. В тот же день, 8 сентября, он добавил, что считает "безумием связывать военную помощь с помощью в политической кампании".



В ответ Гордон Сондланд написал, что Тейлор неверно истолковал позицию Трампа, и предложил прекратить переписку.

В итоге Владимир Зеленский не сделал публичного заявления. Никакой пресс-конференции по Burisma президент Украины давать не стал. Как подчеркивают американские СМИ, украинский лидер поступил совершенно правильно. Если бы он сделал такое заявление, да еще написанное Волкером и Сондландом, это можно было бы расценивать как помощь Трампу на президентских выборах 2020 года и прямое вмешательство в избирательный процесс в США. Вот тогда россиянам бы точно все понравилось!

Кстати, в тексте заявления, которое готовилось для Зеленского, был фрагмент, в котором он должен был пообещать расследовать еще и предполагаемое вмешательство Украины в американские президентские выборы 2016 года, причем на стороне Хиллари Клинтон.

По словам Волкера, Зеленскому предлагалась следующая формулировка: "Мы намереваемся инициировать и завершить прозрачное и объективное расследование всех имеющихся фактов и эпизодов, включая те, которые связаны с Burisma и выборами в США 2016 года, что, в свою очередь, исключит повторение подобной проблемы в будущем".

Причем Волкер утверждает, что данное заявление было попыткой успокоить Трампа и Джулиани (по словам дипломата, личный адвокат негативно влиял на мнение президента США об Украине), и нормализовать отношения с Киевом, находящимся в состоянии конфликта с Москвой.

The New York Times не знает, читал ли текст заявления сам Зеленский. Но то, что все эти формулировки согласовывались с Андреем Ермаком, не вызывает сомнений. Это следует из переписки Волкера с советником президента Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Курт Волкер дал показания в Конгрессе США о лживых украинских политиках.

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