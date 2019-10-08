Подобный способ повышения курортной популярности практикуют многие государства.

Запрет на занятие игорным бизнесом в Украине может быть аннулирован уже в ближайшее время. Все предпосылки к этому имеются. Главная из них – политическая воля парламента нового созыва и курс на демократические ценности. В большинстве европейских стран казино не запрещены, и власти никои образом не ущемляют права играющих граждан.

Кроме этого, в нашей стране запрет на занятие игорным бизнесом можно считать формальным, поскольку, хоть реальных казино в Украине нет, зато подпольных игротек вдоволь. Их держатели не платят налогов, не трудоустраивают персонал, и вообще всячески скрывают свою незаконную деятельность, уводя ежегодно миллиарды гривен в тень. Логичнее было бы, если бы львиная часть прибыли с подобных игротек попадала в казну, что позволило бы улучшить качество дорог, медицины, образования и прочего.

Спрос на игру присутствует в обществе. Это четко видно по тому, как растет популярность казино онлайн в Украине.

Вероятнее всего, казино после легализации начнут массово строить в курортных зонах – Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, вдоль линии моря. Также не исключено, что казино будут пользоваться большим спросом на Западной Украине – в виду близости границ, которые будут пересекать заграничные туристы, желающие испробовать свое везение за карточным столом или рулеткой.

Не исключено, что казино в нашей стране обложат совершенно драконовскими налогами, но даже в этом случае игорные заведения будут приносить немалую прибыль, что наверняка понравится иностранным инвесторам, проявляющим интерес к потенциалу украинской экономики.