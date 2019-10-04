Арахамия предложил продать все машины Дубинского, чтобы не брать кредиты МВФ, а тот в ответ раскритиковал "интеллектуальный уровень дискуссии"
Член парламентской фракции "Слуга народа", нардеп Александр Дубинский считает низким "интеллектуальный уровень" дискуссии в своей фракции. Об этом он сообщил в Facebook.
Так он ответил на выпад главы парламентской фракции Слуги народа Давида Арахамии о себе: "Когда Дубинский продаст все свои машины и передаст деньги в бюджет, мы сможем отказаться от МВФ". "В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?, - резюмирует Дубинский.
Фото: facebook.com
Причиной перепалки стало то, что Дубинский назвал свою политсилу "Слуга МВФ". "Мне кажется, это более точное название для нашей партии", - заявил политик.
Напомним, что из повестки дня Рады изъяли постановление о создании ВСК для расследования работы НБУ времен Гонтаревой.
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