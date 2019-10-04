Кабинет Министров Украины объявил конкурс на должность председателя Института национальной памяти после того, как 18 сентября уволил с этой должности Владимира Вятровича. Об конкурсе говорится в распоряжении правительства №894 от 29 сентября.

Конкурс объявили с 4 октября, заявления об участии в конкурсе можно подать до 12:00 15 октября. Оклад председателя Института нацпамяти составляет 24 тыс. гривен, также предусмотрены надбавки.

Общий стаж работы претендента на должность должен составлять не менее 7 лет, из которых не менее трех лет - опыт работы на руководящих должностях в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украины или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях.

Помимо владения украинским языком, претендент должен владеть одним из официальных языков Совета Европы (английский или французский), знать законодательство, связанное с заданиями и содержанием работы руководителя Института, основы государственного в профильной сфере, управление публичными финансами.

Ранее "Страна" сообщала, что уволенный Вятрович решил заняться творчеством и заявил, что Институт нацпамяти останется верным его заветам.