Глава Верховного суда Валентина Данишевская пожаловалась, что никак не может пообщаться с президентом Владимиром Зеленским по поводу его политики по отношению к суду. Об этом она рассказала в интервью "ВВС-Украина".

По словам Данишевской, она ходила на заседание комитета Верховной Рады, чтобы услышать, почему в "Слуге народа" хотят вдвое уменьшить количество судей Верховного суда.

"Я пыталась услышать от автора законопроекта, почему он, а теперь уже и народные депутаты принимают такое решение. Знают ли они, для чего это нужно, какие будут последствия? К сожалению, ответа я не получила, хотя решение в поддержку законопроекта в комитете было принято", - сказала она.

Также Данишевская рассказала, что пыталась встретиться с Зеленским.

"Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом", - сказала она.

В то же время Данишевская указала, что виделась с президентом только на официальных мероприятиях.

"Я с ним (Зеленским - Ред.) виделась на официальных мероприятиях по открытию антикоррупционного суда. Мы приятно пообщались. Также у меня была встреча по поводу помещения для антикоррупционного суда. Я не думаю, что он успел оценить, - тем более, ни с кем не общаясь, - то, что происходит в судебной системе или в Верховном суде. Наверное, они мне какие-то сигналы посылают, но я не знаю и, возможно, не понимаю их", - сказала председатель суда.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада приняла в первом чтении законопроекты о разгрузке Большой палаты Верховного суда и праве ВСП назначать и увольнять членов ВККС.

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