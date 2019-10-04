В Житомире в пятницу, 4 октября, проходит акция в поддержку телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik. Ее участники требуют от президента Владимира Зеленского, который в этот день находится в городе, прекратить давление на СМИ.

Митингующие с плакатами "Зеленский против свободы слова" и в футболках "Зе против СМИ" заявляют, что сами хотят решать, какие каналы им смотреть.

Напомним, 26 сентября Нацсовет лишил цифровых лицензий 112 канал. Однако в тот момент у некоторых его членов уже истек срок полномочий.

Как и когда 5 сентября Нацсовет призвал суд лишить лицензии NewsOne за особый статус Донбасса.

И только 2 октября Верховная Рада позволила членам Нацсовета кошмарить телеканалы и после истечения полномочий.

Между тем, 112 Украина, NewsOne и ZIK написали открытое письмо лидерам стран ЕС и международным организациям из-за давления на свободу слова в Украине.