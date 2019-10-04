Российская актриса Анастасия Заворотнюк по-прежнему лечится в московской клинике, куда попала с последней стадией рака мозга. Ее родные не делают официальных заявлений. В прессе каждый день появляются полярная информация о состоянии здоровья 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня": то что опухоль неоперабельна, то что есть шансы на выздоровление. На данный момент известно, что она вышла из медикаментозной комы, дышит сама, смогла оформить завещание и увидеть годовалую дочь Милу.

Что произошло за последние две недели и в каком состоянии находится актриса.

Погасила долги, из-за которых ее не пускали за границу

До недавнего момента у Заворотнюк оставались непогашенными ипотечные долги в сумме порядка 37 тысяч долларов. Это пеня и проценты по кредиту в 435 тысяч долларов, которые актриса еще в 2012 году взяла в одном из российских банков. Из-за долгов судебные приставы пытались ограничить выезд актрисы из РФ. Как только финансовые проблемы были разрешены и долги выплачены, ей открылся путь к лечению за границей.

Выход на телевидение?

Концертный директор Станислав Христов недавно сообщил журналистам, что актриса может совсем скоро вернуться к работе. Однако спустя некоторое время после заявления он взял свои слова обратно. "Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", - отметил он в комментарии rbc.ru. По его словам, в сентябре Заворотнюк хотела сама появится на телевидении и все рассказать, однако пресс-конференция не состоялась.

Сын Майкл, мама Валентина Борисовна, дочь Анна, муж Петр Чернышов и малышка Мила. Фото: Instagram

Как живет семья актрисы

В семье Заворотнюк о шансах на выздоровление не говорят. Муж Анастасии Петр Чернышов вернулся к работе. А дочь актрисы Анна Заворотнюк-Стрюкова, которая призвала журналистов оставить ее семью в покое, на днях опубликовала пост о предстоящей фотосессии на своей странице в Instagram. Над фотосетом Анна работала вместе со своей подругой Леной, с которой на днях запустила линию одежды и аксессуаров D8 Moscow. На кадрах дочь Заворотнюк выглядит счастливой.

Фото: Instagram

Поклонники Заворотнюк предположили, что улыбка Анны на фотографиях в сториз и возвращение Чернышева к работе могут свидетельствовать об успехах в лечении актрисы.