$840 тысяч изъяли правоохранители из банковской ячейки задержанного в четверг заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии им. Шалимова Национальной академии медицинских наук Украины. Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"На фото - 840 тысяч долларов США. Эти средства изъяты вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около 1 млн долларов США", - написала Максимец в Facebook.

Фото: facebook.com

Напомним, в четверг, 3 октября руководителя отдела трансплантации и хирургии печени Национального института хирургии и трансплантологии им. О.О. Шалимова Олега Котенко задержали при получении взятки в $20 тысяч.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали двух полицейских, фабриковавших доказательства преступления и требовавших взятку.