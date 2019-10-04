Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что катализатором того, что он покинул свой пост, а сегодня и Украину, выступила ситуация вокруг "Приватбанка". Об это он сказал в интервью ЛБ.

"Да, меня беспокоит развитие ситуации вокруг "Привата". Считаю, должны быть предприняты шаги, чтобы и наши граждане, и наши международные партнеры поняли: что-то меняется, что влияние олигархических групп уменьшается", - объяснил свой уход Данилюк.

Как ранее писала "Страна", сегодня утром Данилюк покинул Украину. Около 05:00 4 октября самолет, в котором находился Данилюк, приземлился в столице Чехии Праге.

30 сентября стало известно, что президент Зеленский уволил секретаря Данилюка, который перед этим подал заявление "по собственному желанию". Назначали его на эту должность в конце мая текущего года.