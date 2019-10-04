Во время аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом груз, который был на борту, раздавил людей, которые находились внутри, это стало причиной гибели пяти человек. Об этом со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового пишет пресс-служба Львовского горсовета.

"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти.. это очень сложно. Говорят о 8 членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но много фрагментов тел разбросано у самого самолета", - сообщил Андрей Садовой.

По его словам, самолет не должен был совершить плановую посадку во Львове, но попросил экстренную возможность дозаправиться и не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров.

"Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - сказал мэр Львова.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что среди выживших в аварии - пилоты самолета.

Фото: city-adm.lviv.ua

Напомним, три члена экипажа рухнувшего под Львовом Ан-12 находятся в тяжелом состоянии.

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