Подробности крушения Ан-12 под Львовом. Погибших задавил груз, а самолет упал недалеко от жилых домов
Во время аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом груз, который был на борту, раздавил людей, которые находились внутри, это стало причиной гибели пяти человек. Об этом со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового пишет пресс-служба Львовского горсовета.
"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти.. это очень сложно. Говорят о 8 членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но много фрагментов тел разбросано у самого самолета", - сообщил Андрей Садовой.
По его словам, самолет не должен был совершить плановую посадку во Львове, но попросил экстренную возможность дозаправиться и не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров.
"Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - сказал мэр Львова.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что среди выживших в аварии - пилоты самолета.
Фото: city-adm.lviv.ua
Напомним, три члена экипажа рухнувшего под Львовом Ан-12 находятся в тяжелом состоянии.
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