Власть опять хоронит дело радикала Сергея Стерненко, который больше года назад зарезал человека в Одессе. По версии полиции, он набросился с ножом на двух прохожих - одного убил, второго ранил.

Сегодня стало известно, что генпрокуратура не стала объявлять ему подозрение. А отправила уже подготовленную полицией "пидозру" в СБУ.

Генпрокурор Руслан Рябошапка этого решения никак не объяснил. Хотя вопросы есть: почему явный уличный криминал расписывается на спецслужбу, которая должна заниматься терроризмом и шпионажем?

Причем это происходит уже во второй раз - ранее дело отдавал в "контору" генпрокурор Юрий Луценко.

Похоже, новая власть склонна так же прощать радикалам любые преступления, как и старая. Почему столь активно "отмазывают" Стерненко - разбиралась "Страна".

Как Стерненко выводили из-под удара

О том, как именно Сергей Стерненко в мае 2018 года убил человека в Одессе - "Страна" уже рассказывала. Вкратце: он встретил двух человек на улице и начал наносить им удары ножом. Одного убил, второго ранил. При этом вел стрим в Facebook.

Сам Стерненко говорит, что это была самооборона и показывал раны у себя на руке.

Однако по данным экспертизы, которая исследовала следы крови на ноже, на нем было больше всего крови самого Стерненко. То есть, она появилась там последней - уже после того, как радикал нанес удары двум прохожим.

Полиция открыла дело по ряду статей - в том числе "умышленное убийство". Однако дело затребовал себе Киев. Его курировала заместитель генпрокурора Луценко Анжела Стрижевская.

Уже это было странно: чем так важен одесский хулиган Стерненко, что его делом интересуется Генпрокуратура? Причем историю представляли как "дело о нападении на активиста".

А в ноябре 2018 года Юрий Луценко заявил, что этой историей теперь будет заниматься СБУ.

"Его дело забрано из Одессы в силу подозрения в определенных коррумпированных и личных связях между нападавшими и отдельными правоохранителями. Поручено центральному аппарату следствия Службы безопасности Украины", - сказал генпрокурор.

Правда, с тех пор никаких сведений о связях жертв Стерненко с правоохранителями не появилось. А дело до лета 2019 года пылилось в СБУ, которая на запросы СМИ сообщала, что "расследование продолжается".

Реанимация и повторный слив дела

В общем, было очевидно, что силовые структуры, подконтрольные Петру Порошенко, вовсю "отмазывают" радикала от уголовной ответственности.

Это лишний раз подтвердилось после поражения экс-президента на выборах.

17 мая 2019 года Печерский райсуд Киева обязал Юрия Луценко вернуть дело "одесской резни" на расследование в полицию. А ГБР предписали открыть производство против замгенпрокурора Анжелы Стрижевской - за передачу дела Стерненко в СБУ.

Жалобу подавала юридическая команда Андрея Портнова.

После возврата дела полиции, в сентябре уже было готово подозрение против Стерненко. Полный его текст публиковала "Страна". Там была изложена вся картина преступления и роль в нем радикала из Одессы.

Полиция считает, что Стерненко сам набросился на прохожих с целью убить обоих, но получилось только одного.

Однако официального вручения "пидозры" так и не произошло. По информации "Страны" из МВД, подписание документа заблокировал уже новый генеральный прокурор - Руслан Рябошапка. Власти не хотели портить отношения с уличными активистами.

Также ходили слухи, что Стерненко уже встречался и с Рябошапкой, и с главой СБУ Иваном Бакановым.

Частично Рябошапка сегодня подтвердил их, заявив, что действительно проводил встречу со Стерненко - правда, "по другим делам".

Какие дела могут быть у генпрокурора с вероятным убийцей - вопрос отдельный. Но следующие слова Рябошапки вызвали ощущение дежавю. Он заявил, что подготовленное полицией подозрение передали в Службу безопасности Украины.

"Подозрение на Стерненко уже передали в СБУ. Мы беспристрастно следим за расследованием", - сказал генпрокурор на пресс-конференции в Киеве.

Почему власть опять защищает Стерненко?

"Страна" уже анализировала, почему предыдущая власть не расследовала дело Стерненко. По нашей информации, одесский националист работал на СБУ, которая контролировала радикальные группировки в Одессе да и по всей стране. Этим и объяснялась непотопляемость Стерненко.

Однако, как видим, история повторяется при новом руководстве "конторой", Генпрокуратурой и вообще страной.

Заявление Рябошапки говорит о том, что Стерненко снова выводят из-под удара. Ведь СБУ некомпетентна расследовать уличную поножовщину. То есть скорее всего ничего расследовано и не будет.

Почему власть боится трогать Стерненко? На этот счет есть три основных версии.

Первая - не хочет портить отношения с уличными националистами и прочим активом, который сложился после Евромайдана. Как показали последние месяцы, власть чутко прислушивается к их требованиям и старается все время сбить волну их возмущений.

Вторая - договорняк лично со Стерненко и рядом близких к нему организаций о некоем нейтралитете.

Как известно, сегодня Владимир Зеленский сталкивается с волной протестов из-за "капитуляции" на Донбассе. Что интересно, на этих акциях нет ни Стерненко, ни тех, с кем он обычно ходит на подобные мероприятия - например, националистов из С14.

Фотографий с акций протеста радикал, по крайней мере, не публикует. И не призывает в них участвовать.

Да и в соцсетях Стерненко почти не критикует "формулу Штайнмайера", заявляя, что еще непонятно, что там подписала власть в Минске - капитуляцию или "не самый плохой для нас сценарий".

Третья - вмешательство некой третьей силы, которая защищает Стерненко. Например, посольства США.

Собеседники во фракции "Слуга народа" рассказали "Стране" свою трактовку событий по делу Стерненко.

"У нас была огромная разборка с Рябошапкой по поводу Стерненко. Это была закрытая встреча. Ему задали вопрос, почему он не подписывает подозрение на Стерненко, который убил человека. Он подтвердил наличие подозрения и сообщил, что не он лично его подписывает, а какие-то прокуроры, без конкретики", - рассказал наш источник.

По его словам, Рябошапка на той встрече усмотрел в деле конфликт интересов, "потому что существуют дела, где сотрудники полиции фигурируют с нападением на активистов". То есть аргументация та же, что и у генпрокурора Луценко при передаче дела в СБУ.

"Рябошапка передаст дело в СБУ, хотя никакого отношения Стерненко у терроризмому и шпионажу не имеет. Стерненко плотно общается с посольством США как активист", - добавил наш собеседник.

Тут нужно отметить, что адвокатом Стерненко является Маси Найем, брат экс-депутата Мустафы Найема. Последний же вхож в посольство США, где к нему давно прислушаются. Не исключено, что именно по этой линии без пяти минут подозреваемый в убийстве Стерненко и попал в поле зрения американсого посольства. А оттуда и поступили "рекомендации" Генпрокурору Рябошапке.