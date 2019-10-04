Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября. Об этом заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович в своем микроблоге в Twitter.

"Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной 28 октября, опираясь на прогресс, достигнутый в начале этого месяца", - написал он.

Фото: twitter.com/ @MarosSefcovic

Напомним, во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС, сообщил по итогам Шефчович.

Текущие газовые контракты между Украиной и Россией заканчиваются в конце 2019 года. Евросоюз и Украина настаивают на новом долгосрочном контракте сроком на десять лет при минимальном объеме поставок 60 млрд куб. м газа в год, Россия - за продление действующего соглашения на год с прокачкой 10–15 млрд куб. м.

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