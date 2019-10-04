Директор Государственного бюро расследований Роман Труба ответил на обвинения со стороны партии Петра Порошенко "Евросолидарность" о том, что ГБР якобы хотела обратиться к РФ за правовой помощью в одном из производств против экс-президента.

"Мы никогда не обсуждали вариант обращения к Российской Федерации для получения правовой помощи ни в одном уголовном производстве. Кстати, тем, кто прослушивал мой кабинет, это прекрасно известно", - написал Роман Труба в Telegram-канале.

По мнению директора ГБР, Петр Порошенко за неимением других аргументов собирается использовать одну линию защиты: "привязать к ГБР российский след". Труба предположил, что через эту призму Порошенко будет комментировать все производства, в которых он является участником.

"Имидж государства, репутация нового правоохранительного органа и, наконец, следователей для него не важны. Проще делать политические заявления, чем проходить полиграф или давать показания", - написал Роман Труба.

По его словам никакого российского или какого-то другого "следа" в работе ГБР нет, не было и не будет.

"Поэтому пятому президенту стоит найти другое объяснение для привлечения к своей защите российского адвоката. Возможно, это он собирается получить правовую помощь в России?" - написал Труба.

Скриншот: t.me/truba_roman

Напомним, экс-президент Петр Порошенко нанял известного российского адвоката Илью Новикова для защиты в ряде открытых против него уголовных дел. В его партии "Евросолидарность" пояснили, что связано это с тем, что ГБР якобы собирается обратиться за правовой помощью к РФ, в частности, в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Также мы писали, что в ГБР рассказали о всех 12 уголовных производствах, в которых фигурирует Порошенко.