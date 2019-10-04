Позиция правоохранительных органов по отношению к радикалу Сергею Стерненко, который больше года назад в Одессе убил Ивана Кузнецова, стала причиной разбирательство во фракции "Слуги народа". Об этом сообщил источник "Страны" внутри фракции.

"У нас была огромная разборка с Рябошапка (генпрокурор Руслан Рябошапка - Ред.) по поводу Стерненко. Это была закрытая встреча. Один нардеп и Макс Бужанский задали вопрос, почему он не подписывает подозрение на Стерненко, который убил человека. Он подтвердил наличие подозрения и сообщил, что не он лично его подписывает, а какие-то прокуроры, без конкретики", - рассказал источник.

По словам источника, Рябошапка заявил, что видит здесь конфликт интересов, потому что существуют дела с нападением на активистов. "Рябошапка заявил, что передаст дело в СБУ, хотя никакого отношения Стерненко с терроризмом и шпионажем не имеет. Стерненко плотно общается с посольством США как активист", - отметил источник из СН.

Напомним, что сегодня генпрокурор Рябошапка заявил, что подозрение Стерненко ушло в СБУ. "Подозрение на Стерненко уже передали в СБУ. Мы беспристрастно следим за расследованием", - заявил он.

Отметим, что впервые дело одесского радикала Генпрокуратура передала в "контору" еще при Юрии Луценко. Позже - уже при новом президенте - суд решил, что убийство человека на улице - это чистый криминал и подследственность полиции и вернул дело туда.

В полиции, по информации "Страны", к концу лета подготовили подозрение Стерненко (мы публиковали полный текст этого документа), но оно было заблокировано на уровне Генпрокуратуры. А сегодня Руслан Рябошапка заявил, что снова передал дело в СБУ.

То есть вернул его туда, где оно целый год не расследовалось - как это сделала и предыдущая власть.

Сергей Стерненко, как уже рассказывала "Страна", активно сотрудничал с СБУ в бытность главой одесского "Правого сектора" и позже. Ранее мы детально рассказывали, что известно о Стерненко и его связях с "конторой".